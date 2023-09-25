İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da öğrencilerle bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da öğrencilerle görüştü.

Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yakın zamanda hizmete açtığı Ali Emiri Bilgievini ziyaret etti, yetkililerden sunulan hizmetle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle görüşen Karaloğlu, öğrencilere deneyimlerini aktardı, başarılar diledi.

Bilgievi eğitmenleriyle de bir süre görüşen Karaloğlu, bilgievi ve akademi lise gibi eğitim yuvalarının yaygınlaşmasıyla kentin eğitimdeki başarı grafiğinin yükseldiğini belirtti.

Eğitmenler ve öğrenciler ziyaretinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti.