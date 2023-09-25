Yazar Hayati İnanç Diyarbakır'da vatandaşlarla buluşacak
Yazar Hayati İnanç, "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya gelecek.
Yazar Hayati İnanç, "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya gelecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Huzur Hanem" adıyla sürdürülen etkinliğe Hayati İnanç konuk olacak.
İnanç, 27 Eylül Çarşamba günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde saat 14.00'te ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşisini gerçekleştirecek.