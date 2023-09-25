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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara, tütün, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:23
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı sigara, tütün, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi, suçluların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi, oluşan haksız kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararın bertaraf edilmesine yönelik 15 günde 47 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 55 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve bazı araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 32 bin 777 paket sigara, 64 bin 320 yaprak sigara sarma kağıdı, 79 kilo 34 gram nargile tütünü, 204 elektronik sigara puffu, 62 elektronik sigara likiti, 66 şişe içki, 22 bin 48 mobilya menteşesi, 2 bin 482 farklı markalarda güneş gözlüğü, 1340 çift spor ayakkabı, 12 bin 648 litre akaryakıt, 118 cep telefonu, 89 cep telefonu aksesuarı, 170 kilogram protein tozu, 51 kilogram protein tozu yapımında kullanılan sıvı malzeme ele geçirildi.

        Ele geçirilen akaryakıtın bulunduğu tankere de el konulduğu belirtildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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