Diyarbakır'da "8. Alimler Buluşması" düzenlenecek Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "8'inci Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "8'inci Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, 30 Eylül -1 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 4 oturumda yapılacak programın temasının "İslami Uyanışa Rehberlik Etme" olduğunu belirtti.

Programın birçok ülkeden İslam ulemasının katılımıyla "İttihad-ul Ulema"nın genel merkezinde yapılacağını ifade eden Şimşek, uluslararası "Alimler Buluşması" programının 2015'ten bu yana devam ettiğini ifade etti.

Şimşek, programa Türkiye'nin yanı sıra, İran, Irak, Suriye, Mısır, Filistin, Afganistan, Katar, Lübnan ve Ürdün'den de katılım sağlanacağını ifade ederek, "Temel amacımız İslam coğrafyasındaki ulemayı ortak noktalarda bir araya getirmek, İslam aleminde bulunan mevcut problemlere çözüm üretmek ve kalkınmada öncü rol oynamaktır." dedi.

Geçen yıl yapmış oldukları programda bazı alimlerin dikkat çektiği meseleleri, tertip komitesi tarafından yapılan istişareler neticesinde bu yıl işlenecek konular olarak belirlediklerini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplumsal meselelerde ulemanın rolü, İslami uyanışa rehberlik etmede ulemanın rolü, Selahaddin Eyyubi ve Kudüs gibi bazı önemli konularda alimlerin görüşleri ve yapılması gerekenler ele alınacak, fikirler sunulacak. Hazırlanacak sonuç bildirgesiyle çözümler kamuoyuyla paylaşılacak."