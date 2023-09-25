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        Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası" başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, kurumlar arası "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:11
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        Diyarbakır'da "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası" başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, kurumlar arası "Sezai Karakoç Futbol Turnuvası" başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca resmi kurumlarda çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına 26 takım başvurdu.

        Eleme usulü tek maçın ardından kazanan 13 takım 4 grupta karşılaşmalarını lig usulü oynayacak.

        Grupları birinci sırada tamamlayan takımların oynayacağı yarı final müsabakalarının ardından birincilik ve ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük maçları yapılacak.

        Turnuvanın sonunda ilk üçe giren takımlara çeşitli hediyeler takdim edilecek.

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