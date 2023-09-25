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        Diyarbakır'da depremzedeler için moral etkinliği yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle konteyner kentte kalan depremzedeler için konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:12
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        Diyarbakır'da depremzedeler için moral etkinliği yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle konteyner kentte kalan depremzedeler için konser düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte kalan depremzedeler için moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sanatçı Songül Kale ve ekibi tarafından sevilen türküler depremzedeler için seslendirildi.

        Etkinliğe, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç'un eşi Meral Karakoç ve vatandaşlar katıldı.

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