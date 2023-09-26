Diyarbakır'ın Sanayi Mahallesi'ne yeni yeşil alan oluşturuluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Mahallesi'nde 17 bin metrekarelik alanda yeşil kuşak oluşturuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, merkez Kayapınar ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların yararlanacağı yeni bir yeşil alan oluşturmak için çalışmalara başladı.

Toplam 17 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan yeşil kuşak projesinin 13 bin metrekaresi bitki alanı olarak değerlendirilecek.

Ekipler, yeşil alan olarak ayrılan bölüme farklı türlerde 1500 çalı, 278 ağaç ve mevsimlik çiçek dikecek.

Mahallenin sosyo kültürel durumunu göz önünde bulundurarak çalışma yürüten ekipler, 17 bin metrekarelik alanda kapalı tandır evleri de inşa edecek.

Yeşil alanın 3 farklı bölümüne çocuklar için oyun alanı ve yetişkinlere dinlenme alanı oluşturmak için belirlenen alanlara 13 çatılı piknik masası ve 25 oturma grubu yerleştirecek.

İhalesi 6 Ekim'de yapılacak olan Sanayi Mahallesi Çevre Düzenleme Yapım İşi, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından çalışmalar alt yapı işlemleriyle başlayacak.