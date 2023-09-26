Diyarbakır'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında "Sur Küçeler" atletizm yarışması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı himayesinde hafta etkinlikleri çerçevesinde atletizm yarışması yapıldı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak tarafından Çiftkapı'da startı verilen ve yaklaşık 70 sporcunun katıldığı yarış, Kaymakamlık önünde tamamlandı.

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, amaçlarının herkesi spora davet etmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Uslu, "7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Yaklaşık 70 sporcu bu yarışmaya katıldı. Sur'un tarihine dokunmak adına bu organizasyonu yaptık." dedi.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.