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        Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgievi öğrencileri, Mevlit Kandili'ni düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:29
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        Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgievi öğrencileri, Mevlit Kandili'ni düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievi öğrencileri Selahaddin Eyyubi Bilgievi Seminer Salonunda gerçekleşen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatını, ailesini, güzel ahlakını, dünyayı şereflendirdiği gecenin önemini eğitmenleri tarafından hazırlanan sunumlarla pekiştirdi.

        Öğrenciler, Hz. Muhammed hakkında bilmedikleri ve merak ettiği soruları eğitmenlere sorarak bilgi sahibi oldu. Program seslendirilen ilahilerle sona erdi.

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