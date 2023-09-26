Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgievi öğrencileri, Mevlit Kandili'ni düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgievi öğrencileri, Mevlit Kandili'ni düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievi öğrencileri Selahaddin Eyyubi Bilgievi Seminer Salonunda gerçekleşen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatını, ailesini, güzel ahlakını, dünyayı şereflendirdiği gecenin önemini eğitmenleri tarafından hazırlanan sunumlarla pekiştirdi.
Öğrenciler, Hz. Muhammed hakkında bilmedikleri ve merak ettiği soruları eğitmenlere sorarak bilgi sahibi oldu. Program seslendirilen ilahilerle sona erdi.