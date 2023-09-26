Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 4,5 yıllık hizmet sürecinde gönül belediyeciliğini ön planda tuttuklarını söyledi.

Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanlığı görevinde toplumun her kesimine eşit şekilde hizmetler gerçekleştirerek, önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

"Eksik hizmetleri tamamlamakla yetinmedik, gönül belediyeciliğine ağırlık verdik ve sosyal belediyecilikte tarih yazdık. Bir an olsun halkın arasından çıkmadık, belediyenin kapısını ve imkanlarını sonuna kadar ayrım yapmadan herkese açık tuttuk. İlçedeki 450 bin vatandaşın tamamına dokunmaya çalıştık. Pandemi ve deprem gibi iki büyük felaket geçirdik. Ancak yüzyılda bir yaşanabilecek bu felaketlere rağmen halkımızı mağdur etmedik." ifadelerini kullanan Beyoğlu, insanların yaşamına dokunan sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğini hep ön planda tuttuklarını belirtti.

Beyoğlu, ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Kırsalda yolu olmayan yer bırakmadık. Merkezde asfalt ve üst yapı sorunlarını çözdük. Bölgenin en büyük millet bahçesini, ilçemizle özdeşleşen Bağ Evi Projesini ve toplamda 12 çok amaçlı park ve sosyal donatı projesini hayata geçirdik. İlçemiz için ilk olan çok amaçlı gençlik merkezi bitmek üzere. Eğitimden giyim ve sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugün itibarıyla temel sorunlarını çözmüş geleceğe umutla bakan bir Bağlar var. 4,5 yılda hedeflediklerimizin üzerine çıktık. Kalan 6 ayda da ilk günkü heyecanla çalışmaya, hizmet etmeye, insanımızın derdine deva bulmaya devam edeceğiz."