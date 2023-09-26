Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi

        Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 4,5 yıllık hizmet sürecinde gönül belediyeciliğini ön planda tuttuklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 4,5 yıllık hizmet sürecinde gönül belediyeciliğini ön planda tuttuklarını söyledi.

        Beyoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanlığı görevinde toplumun her kesimine eşit şekilde hizmetler gerçekleştirerek, önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

        "Eksik hizmetleri tamamlamakla yetinmedik, gönül belediyeciliğine ağırlık verdik ve sosyal belediyecilikte tarih yazdık. Bir an olsun halkın arasından çıkmadık, belediyenin kapısını ve imkanlarını sonuna kadar ayrım yapmadan herkese açık tuttuk. İlçedeki 450 bin vatandaşın tamamına dokunmaya çalıştık. Pandemi ve deprem gibi iki büyük felaket geçirdik. Ancak yüzyılda bir yaşanabilecek bu felaketlere rağmen halkımızı mağdur etmedik." ifadelerini kullanan Beyoğlu, insanların yaşamına dokunan sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğini hep ön planda tuttuklarını belirtti.

        Beyoğlu, ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

        "Kırsalda yolu olmayan yer bırakmadık. Merkezde asfalt ve üst yapı sorunlarını çözdük. Bölgenin en büyük millet bahçesini, ilçemizle özdeşleşen Bağ Evi Projesini ve toplamda 12 çok amaçlı park ve sosyal donatı projesini hayata geçirdik. İlçemiz için ilk olan çok amaçlı gençlik merkezi bitmek üzere. Eğitimden giyim ve sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugün itibarıyla temel sorunlarını çözmüş geleceğe umutla bakan bir Bağlar var. 4,5 yılda hedeflediklerimizin üzerine çıktık. Kalan 6 ayda da ilk günkü heyecanla çalışmaya, hizmet etmeye, insanımızın derdine deva bulmaya devam edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Avrupa Spor Haftası kapsamında Diyarbakır´da Küçeler Koşusu düzenlendi
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Diyarbakır´da Küçeler Koşusu düzenlendi
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Hazro'da incelemelerde bulundu
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Hazro'da incelemelerde bulundu
        Alkollü sürücü otomobille bariyeri kırıp siteye girdi
        Alkollü sürücü otomobille bariyeri kırıp siteye girdi
        Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı
        Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı
        Diyarbakır'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'ın Sanayi Mahallesi'ne yeni yeşil alan oluşturuluyor
        Diyarbakır'ın Sanayi Mahallesi'ne yeni yeşil alan oluşturuluyor