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        Diyarbakır'da çıkan anız yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri mevkisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:57
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        Diyarbakır'da çıkan anız yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri mevkisinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Merkez Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine yangına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Ekiplerin çabasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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