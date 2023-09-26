Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        BİK Diyarbakır Şube Müdürlüğüne Hasan Kutay atandı

        Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır Şube Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİK Diyarbakır Şube Müdürlüğüne Hasan Kutay atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır Şube Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        BİK Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez'in BİK Bursa Şube Müdürü olarak atanması nedeniyle yerine aynı kurumda çalışan Hasan Kutay getirildi.

        Müdürlükte düzenlenen törende, Başeğmez, Kutay'a görevini devretti.

        Başeğmez, törende yaptığı konuşmada, Kutay ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Kutay ile çok işlerde imzamız oldu. Kutay başarılı olacak. Sizin vereceğinizi destek çok önemli. Birlikte hareket etmek çok önemli. Kutay'ın elinden geleni yapacağını biliyorum. Yerel sektörün de desteği çok önemli." dedi.

        Kutay da Başeğmez'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çıkan anız yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da çıkan anız yangın söndürüldü
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Diyarbakır´da Küçeler Koşusu düzenlendi
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Diyarbakır´da Küçeler Koşusu düzenlendi
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Hazro'da incelemelerde bulundu
        DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Hazro'da incelemelerde bulundu
        Alkollü sürücü otomobille bariyeri kırıp siteye girdi
        Alkollü sürücü otomobille bariyeri kırıp siteye girdi
        Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı
        Diyarbakır'da öğrenciler Mevlid Kandili'ni kutladı