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        Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi

        Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 22:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:27
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        Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi
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        Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Diyarbakır'da, İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

        Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kandilin önemini anlattı.

        Bu gecenin alemlere rahmet olarak gönderildiğini belirten İmamoğlu, "Yüce Rabbimiz bu gece şefkatini gönderdi. Bu gece ahlaki güzelliklere bürünme gecemizdir. Bu geceyi çok iyi anlamak gerekir." dedi.

        - Siirt

        Siirt Müftülüğünce kent genelindeki camilerde Mevlit kandili, dualarla idrak edildi.

        İl Vaizi Murat Ağah, Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlara kandilin önemini anlattı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kılındı dua edildi.

        - Mardin

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de Kenan Köse Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

        İlçe vaizi Kemal Kahraman, kandillerin Müslümanları birbirine bağlayan özel geceler olduğunu ifade etti.

        - Batman

        Batman'da da İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Türkçe, Kürçe ve Arapça Mevlid-i Şerif'in okunduğu ve salavatların çekildiği programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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