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        Yenişehir Belediyesinden öğrencilere eğitim seti ve kırtasiye desteği

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, "Yanıbaşınızdayız Projesi" kapsamında yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına eğitim seti ve kırtasiye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:23
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        Yenişehir Belediyesinden öğrencilere eğitim seti ve kırtasiye desteği
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        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, "Yanıbaşınızdayız Projesi" kapsamında yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına eğitim seti ve kırtasiye desteğinde bulundu.

        Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okul öncesinden liseye kadar 2 bin 500 öğrenciye eğitim öğretim dönemi boyunca ihtiyaç duyacakları eğitim seti ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim destek paketleri Yenişehir Belediyesi ekiplerince okullara ulaştırılmaya başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Sevgili öğrencilerimiz her daim desteklerimizin sizinle olduğunu bilmenizi isterim. Yapılan destekler, hizmetler doğrultusunda ileride daha eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirmek adına elimizden gelen destekleri sunmaya hazırız. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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