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        Diyarbakır'da sanat kurslarına kayıtlar başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 11 dalda vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği sanat kursları için kayıt almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:39
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        Diyarbakır'da sanat kurslarına kayıtlar başladı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 11 dalda vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği sanat kursları için kayıt almaya başladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sanatsal çalışmalarına devam eden Kent Konservatuarı'nda 2023 güz dönemi için 11 kurs açtı.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde verilecek eğitimlerde bağlama, gitar, yan flüt, keman, piyano, klasik kemençe, erbane, ses eğitimi, kabak kemane, ney, resim kursları verilecek.

        Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenecek kurslarda her kursiyer bir alana kayıt yaptırabilecek.

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