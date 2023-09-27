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        Diyarbakır'da toplu taşıma aracının güzergahı revize edildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda F7 kodlu aracın güzergahını revize etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:38
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        Diyarbakır'da toplu taşıma aracının güzergahı revize edildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda F7 kodlu aracın güzergahını revize etti.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, öğrencilerin rahat, güvenilir bir şekilde okula ve evlerine ulaşımını sağlamak amacıyla mevcut güzergahları revize ediyor.

        Toplu Konut-Otogar arası hizmet veren F7 kodlu toplu taşıma aracı gidiş dönüş güzergahı 500 Evler bölgesinde yaşayan vatandaşların kullanımını kapsayacak şekilde uzatıldı.

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