Diyarbakır'da Mevlit Kandili etkinliklerle kutlandı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Ulu Cami ve Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kurduğu stantlarda kandil simidi ve lokumdan oluşan 20 bin paketi vatandaşlara dağıttı.

Selahaddin Eyyubi Camisi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları da katıldı.

Çiftçi, kurulan stantta kandil simidi ve lokum dağıtarak, vatandaşların kandillerini kutladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesinde kalan vatandaşlar için mevlit etkinliği düzenledi.

Misafirhane yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren hasta ve yakınlarına okunan mevlidin ardından ikramlarda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim verilen bilgievlerinde de Mevlit Kandili kutlandı.

Selahaddin Eyyubi Bilgievi Seminer Salonunda gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrencilere yiyecek ve içecekler ikram edildiği program, seslendirilen ilahilerle son buldu.