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        Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:12
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        Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı
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        Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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