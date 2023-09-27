Yenişehir Belediyesi Mevlit Kandili dolayısıyla kadınlar için program düzenledi Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından Hanımevi Millet Kıraathanesi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından Hanımevi Millet Kıraathanesi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Kadın Hizmet Müdürlüğü tarafından, Hanımevi Millet Kıraathanesi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen programa 85 kadın katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Peygamber Efendimizin kainatı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.