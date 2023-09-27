Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yenişehir Belediyesi Mevlit Kandili dolayısıyla kadınlar için program düzenledi

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından Hanımevi Millet Kıraathanesi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenişehir Belediyesi Mevlit Kandili dolayısıyla kadınlar için program düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından Hanımevi Millet Kıraathanesi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Kadın Hizmet Müdürlüğü tarafından, Hanımevi Millet Kıraathanesi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen programa 85 kadın katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Peygamber Efendimizin kainatı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Diyarbakır ve Siirt'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        Diyarbakır ve Siirt'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
        Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da Mevlit Kandili etkinliklerle kutlandı
        Diyarbakır'da Mevlit Kandili etkinliklerle kutlandı
        Diyarbakır'da toplu taşıma aracının güzergahı revize edildi
        Diyarbakır'da toplu taşıma aracının güzergahı revize edildi
        Diyarbakır'da sanat kurslarına kayıtlar başladı
        Diyarbakır'da sanat kurslarına kayıtlar başladı
        Diyarbakır'da bağ bozumu başladı
        Diyarbakır'da bağ bozumu başladı