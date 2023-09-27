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        Diyarbakır ve Siirt'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

        Diyarbakır ve Siirt'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:28
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        Diyarbakır ve Siirt'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
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        Diyarbakır ve Siirt'te avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi.

        Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Erdal Çam'ın 6 gün önce, daha önce davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürüldüğünü anımsattı.

        Avukatların her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geldiğini aktaran Eren, şunları kaydetti:

        "Bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni, yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görülen bu saldırılar, aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir. Avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, özel olarak önlem alınması elzemdir. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok."

        - Siirt

        Siirt'te de avukatlara yönelik şiddet protesto edildi.

        Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, Siirt Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, avukata yönelik şiddetle ciddi bir politika benimsenerek mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

        Alptekin, "Bizler, avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, niteliği gereği çekişme ve uyuşmazlık içerdiğini biliyoruz. Avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, özel olarak önlem alınması elzemdir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamaya, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek ve avukatlar katıldı.

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