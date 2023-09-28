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        Yazar Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla buluştu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında yazar Hayati İnanç tarafından söyleşi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:45
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        Yazar Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla buluştu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında yazar Hayati İnanç tarafından söyleşi gerçekleştirdi.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Hayata Şiirden Bakmak" söyleşisine vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden İnanç, vatandaşın programa ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

        İnanç, şöyle konuştu:

        "Burası çok muhteşem bir yer. Peygamberler şehri. Diyarbakırlı Sait Paşa'nın, Süleyman Nazif'in, Ali Emiri'nin memleketi. O yüzden buraya her geldiğimde heyecanlanırım. Burada çok kalmak isterim. Diyarbakırlılarla ve Diyarbakır'da olmak benim için bir saadet doğrusu."

        Söyleşinin ardından Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su tarafından İnanç'a plaket ve çiçek takdim edildi.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, eşi Meryem Çiftçi ve daire başkanları da katıldı.

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