Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü

        Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır Şubesinin bağışlarla restore ettirdiği Süryani Kızlar Mektebi, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır Şubesinin bağışlarla restore ettirdiği Süryani Kızlar Mektebi, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

        Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte Süryani Kızlar Mektebi olarak kullanılan Meryem Ana Kilisesi'ne ait tarihi yapı, DİTAV Diyarbakır Şubesi tarafından 2 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında restore edildi.

        Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet verecek yapının tanıtımı için düzenlenen programda konuşan DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Erhan Akalınlar, bir yapıyı ayağa kaldırmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Bu tür evlerin restorasyonunun sivil toplum örgütleri tarafından yapılmasını arzu ettiklerini ifade eden Akalınlar, "Bu bizim tarihimizdir. Bundan sonra bu şekilde yapılacak yapıtların içerisinde olmayı hep düşüneceğiz. Öncü olmasak bile yardımcı olacağız." dedi.

        Vakıf olarak gelirlerinin olmadığını dile getiren Akalınlar, şu ana kadar yapıya 3 milyon lira harcama yaptıklarını aktardı. Akalınlar, "Bunun tamamı nakdi ve ayni bağışlarla oldu. Diyarbakır için yaptık ve başardık." diye konuştu.

        DİTAV Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Şeyhmus Diken de tarihi yapının, bağlı bulunduğu 1600 yıllık Meryem Ana Kilisesi ile neredeyse yaşıt olduğunu belirterek ancak kendilerinin yapının yaklaşık 300 yıllık geçmişine dair bilgi sahibi olabildiklerini kaydetti.

        Diken, "Son 30 yıl harap bir mekan olarak kalmıştı. Yapı kötü bir durumdaydı. Süryani cemaati ile yapmış olduğumuz bir protokolle mülkiyeti kendilerinde kalmak kaydıyla kullanım hakkı DİTAV'da olmak üzere 20 yıllık bir sözleşme yaptık. Topladığımız bağışlarla bir bölümünü restore ederek kalan büyük bölümünü de adeta yeniden yaparak şu anki haline getirdik. Burası kültür ve sanat mekanı olarak kullanılacak. Burası ticari alan olarak kullanılmayacak. Tümüyle projeler üzerinden yürüyen bir mekan olarak işlevlendirilecek." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahte polisler evi basıp soygun yaptı!
        Sahte polisler evi basıp soygun yaptı!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da özel yetenek resim kursuyla öğrenciler üniversiteyi kazandı
        Diyarbakır'da özel yetenek resim kursuyla öğrenciler üniversiteyi kazandı
        Yazar Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla buluştu
        Yazar Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla buluştu
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Güncellenen eğitimle ambulans sürücüleri, vakalara hem hızlı hem daha güven...
        Güncellenen eğitimle ambulans sürücüleri, vakalara hem hızlı hem daha güven...
        Parti il başkanının katili 2 yıl sonra yakalandı; 10 bin TL için öldürmüş
        Parti il başkanının katili 2 yıl sonra yakalandı; 10 bin TL için öldürmüş
        Diyarbakır´da 1 ton 319 kilo esrar ve 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
        Diyarbakır´da 1 ton 319 kilo esrar ve 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi