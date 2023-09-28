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        Diyarbakır'da özel yetenek resim kursuyla öğrenciler üniversiteyi kazandı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelerin resim bölümüne yerleşmek isteyenlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarından faydalanan 30 öğrenci, hayallerindeki üniversiteye yerleştiler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:10
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        Diyarbakır'da özel yetenek resim kursuyla öğrenciler üniversiteyi kazandı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelerin resim bölümüne yerleşmek isteyenlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarından faydalanan 30 öğrenci, hayallerindeki üniversiteye yerleştiler.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, üniversitelerin ilgili fakültelerin resim bölümlerine yerleşmek isteyenlere yönelik açtığı özel yetenek kurslarında eğitim alan öğrenciler üniversiteyi kazandı.

        Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde Vali Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere hediye takdimi yapılmasından sonra program, toplu hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve eşi Meryem Çiftçi de katıldı.

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