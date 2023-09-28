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        Diyarbakır'da konteynır kentte kış öncesi alt yapı hazırlıkları yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barındığı merkez Kayapınar ilçesindeki konteynır kentte kış öncesi altyapı hazırlıkları yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:11
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        Diyarbakır'da konteynır kentte kış öncesi alt yapı hazırlıkları yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barındığı merkez Kayapınar ilçesindeki konteynır kentte kış öncesi altyapı hazırlıkları yapıyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, depremzede ailelerin barınma alanı konteynır kentte sonbahar ve kış yağışlarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        DİSKİ ekipleri, konteynır kentte kanalizasyon hattında temizlik çalışması yaptı, yağmur suyu şebeke hattında son kontrolleri gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Ekiplerimiz, konteyner kentin altyapısını mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamış, içme suyuna erişimi sağlamak ve atıksu hatlarını faaliyete geçirebilmek için yoğun bir şekilde mücadele yürütmüştü. Bugün ise kışın olası bir olumsuzluğa karşı yağmur suyu katında ve kanalizasyon sistemlerini incelemede bulunuyoruz. Vatandaşların sorun yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptık." ifadelerini kullandı.

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