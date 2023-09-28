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        Kayapınar Kaymakamlığı'ndan 1326 üniversite öğrencisine nakdi yardım

        Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden ilde ve il dışında üniversite öğrenimi gören Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursundan faydalanan 1326 öğrenciye 1000 liralık nakdi yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:40
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        Kayapınar Kaymakamlığı'ndan 1326 üniversite öğrencisine nakdi yardım
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        Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden ilde ve il dışında üniversite öğrenimi gören Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursundan faydalanan 1326 öğrenciye 1000 liralık nakdi yardımda bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, eğitim alanındaki taahhütlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

        Eğitimin öncelikleri olmaya devam ettiğini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

        "Bu çerçevede ilçede eğitim gören Türkiye Aile Destek Programından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelerde KYK bursu almaya hak kazanmış 1326 üniversite öğrencisine 1000 lira nakdi yardım yapıldı. Kayapınar ilçesindeki gençlerimize destek vermek ve onların eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

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