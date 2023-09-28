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        Diyarbakır'da kaldırım işgaline karşı denetim yapıldı

        Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:43 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:48
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        Diyarbakır'da kaldırım işgaline karşı denetim yapıldı
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        Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, kaldırım işgali yapan esnafa uyarıda bulunuldu, kaldırıma bırakılan eşyalar kaldırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yol ve kaldırımlarla ilgili sorunların önüne geçmek için denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edileceğini belirtti.

        "Bu şehir hepimizindir. Dolayısıyla burada yaşayan herkes şehre sahip çıkmalıdır." ifadelerini kullanan Beyoğlu, kaldırım ve yollara bırakılan eşyaların yaya geçişini önleyerek vatandaşları mağdur ettiğini aktardı.

        Beyoğlu, yere atılan çöplerin kötü bir görüntü oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Temizlik ve düzen konusunda hassas bir tutumumuz var. Tüm vatandaşlarımızı, dolayısıyla da esnafımızı bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bağlar'ın nezih ve sağduyulu insanları olarak şehrimizi koruyalım."

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