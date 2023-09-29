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        Diyarbakır'da trenle çarpışan tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 00:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:46
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        Diyarbakır'da trenle çarpışan tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kırıkkale'den Batman'a giden akaryakıt taşıyan tren, ilçenin Babahaki Kavşağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırdaki bazı küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

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