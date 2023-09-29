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        38 kişinin hayatını kaybettiği bina projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edilmiş

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 38 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı Dündar Apartmanı'na ilişkin 2 müteahhit ve arsa sahibi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:09
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        38 kişinin hayatını kaybettiği bina projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edilmiş
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 38 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı Dündar Apartmanı'na ilişkin 2 müteahhit ve arsa sahibi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhitler İlhami Dündar, Sercan Erbey ile tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şunlar kaydedildi:

        "Binanın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan müteahhidin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

        - Bina yapımına elverişsiz malzeme kullanılmış

        İddianamede, binanın inşasıyla ilgili tespit edilen ihmallere de yer verildi.

        Bu ihmallere ilişkin iddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

        "Şüpheli İlhami Dündar ve Sercan Erbey'in bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis ettiği, Seydo Bozkaya'nın ise binanın yapılması için arsasını tahsis ettiği tespit edilmiştir. Her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsalar da sonucu öngörmüş olmalarına rağmen eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

        İddianamede, soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan H.B, S.T. ve M.Ş.E'nin ise kusurlarının olmadığı tespit edilerek, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, binanın müteahhitleri tutuklu sanıklar İlhami Dündar, Sercan Erbey ve arsa sahibi tutuksuz sanık Seydo Bozkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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