Diyarbakır'da sağlık kuruluşlarında tıbbi atık denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kentteki sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar aralıksız yürütülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda oluşturduğu ekiplerle sağlık kuruluşlarında denetim yaptı.

Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için personele uyarılarda bulundu.