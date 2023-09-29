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        Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, esnafla görüştü

        Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçedeki esnafla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:24
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        Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, esnafla görüştü
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        Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçedeki esnafla görüştü.

        Şehitlik Mahallesi'nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve daha sonra esnafla bir araya gelen Beşikci, talep ve sorunları dinledi.

        Vatandaşların talep ve önerilerinin kendileri için her zaman ön planda olduğunu belirten Beşikci, şunları kaydetti:

        "İlçemiz için yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın önerileri ve taleplerini almaktayız. Bu bizim için her zaman ön planda ve öyle olmaya da devam edecek. Vatandaşlarımız ve esnafımızla birlikte daha yaşanılabilir bir Yenişehir için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz."

        Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere desteklerini esirgemeyen ve her yerde karşılaştığımız güler yüzlü başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapılacak çalışmalar hakkında bizleri can kulağıyla dinleyip en hızlı şekilde çözüm üretiyor. Allah ondan razı olsun. İlçemiz şu an daha güvenli, temiz ve problemsiz." ifadelerini kullandı.

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