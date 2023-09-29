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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnafı ziyaret etti

        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:38
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        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnafı ziyaret etti
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        Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafı ziyaret etti.

        Beyoğlu, Girne Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

        Esnafın temizlik kurallarını ihlal edenlere ceza verilmesi talebi üzerine Beyoğlu, çok gerekmedikçe cezadan yana olmadıklarını belirtti.

        Beyoğlu, şöyle konuştu:

        "Burası bizim şehrimiz, semtimiz, mahallemiz. Bilinçli olursak hiçbir sorun kalmaz. Kadim Bağlar halkını ilçesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ama gerekirse onu da yaparız. Biz bu iş iyi niyetle çözülsün, herkes şehrine sahip çıksın istiyoruz."

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