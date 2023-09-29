Diyarbakır'da "3. Doğu Pediatri Kongresi" sürüyor

Diyarbakır'da 1364 çocuk doktorunun katılımıyla düzenlenen 3. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Doğu Pediatri Derneğince, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 1 Ekim'e kadar sürecek kongrede, çocuk sağlığı ve hastalıkları ele alınıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından 1364 çocuk doktorunun katıldığı kongrede, teknoloji ve ilaç firmaları da çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili stant açarak, katılımcıları bilgilendiriyor.

Doğu Pediatri Derneği Kongre Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, kongreye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerle Doğu'daki çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında ciddi bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Düzenledikleri kongrelere katılımın her geçen yıl arttığını belirten Doğan, her yıl binin üzerinde hekimin Diyarbakır'a gelmesinin kültürel faaliyet, tanınırlık ve bölge ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Doğan, kongreye ilaç ve medikal sektöründen yaklaşık 54 firmanın destek verdiğini aktararak, yaklaşık 91 bilim standının açıldığını bildirdi.

Bir gazetecinin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Doğan, depremde sağlık alanıyla ilgili tüm derneklerin elinden gelen çabayı gösterdiğini anlattı.

Doğan, deprem nedeniyle özellikle ampute olan çocukların rehabilitasyonu amaçlı Türk Pediatri Kurumu ve Acil Pediatri Derneği öncülüğünde erken dönemde protezlerin temini için çalışmalar yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 63 çocuğun tüm protez işlemleri tamamlandı ve bu çocuklar sağlıklarına kavuşturuldu. Yaklaşık 120 çocuk da sırada beklemektedir. Bundan sonraki süreçte de kalıcı bir uluslararası proje olan, belki de Avrupa'nın en iyi hastanelerinden birinin Adana'da kurulması amaçlanmaktadır. Bunun da pediatri derneklerinin öncülüğünde yapıldığını söyleyebiliriz. İlerleyen dönemlerde uzuvlarını kaybetmiş çocukların zaman zaman protez değişikliğine gitmesi lazım yaş gruplarına göre. Bu çocukların topluma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor."

Dernek Başkanı Prof. Dr. Velat Şen ise kongrenin bilimsel yönünün yanı sıra sosyal yönü olan bir organizasyon olduğunu belirterek, bu sayede medeniyetler şehri Diyarbakır'ı hekimlere tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kongrenin her yıl bir teması olduğunu dile getiren Şen, "Bizler için önemli olan gerek teknoloji gerekse bilimdeki en önemli gelişmelerdir. Burada birbirinden farklı yeni gelişmeler, teknolojiler, tanıdaki gelişmelerle ilgili bilgileri bilim adamlarımızın ağzından birebir dinlemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Ertuğrul da kongre kapsamında her yıl çocuk sağlığına dikkatin çekilmesi amacıyla kısa film festivali düzenlediklerini, bu yıl da 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yarışmanın tüm dünyada bilinen kısa film yarışması olduğunu ifade eden Ertuğrul, bu yıl çok sayıda ülkeden 1007 kısa film başvurusu olduğunu, 3 farklı kategoride filmlerin değerlendirildiğini ve daha sonra ödül aşamasına geçeceklerini kaydetti.