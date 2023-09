Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi programında konuştu:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, "İstikamet üzeri yürüyenleri Allah ödüllendirmeye devam eder. Dünyanın üç kuruş menfaatine gönlümüzü kaptırır, istikametten vazgeçersek ahiretimiz perişan oluyor." dedi.

İşliyen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Camisi konferans salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Katılımcılara "İman ve İstikamet" konulu konferans veren İşliyen, Diyarbakır'ın İslam, sahabe ve peygamberler şehri olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'ın, tarihi surların her kapısından abdestsiz girilmeyen bir şehir olduğunu belirten İşliyen, "Allah sahabenin yürüdüğü yoldan, Diyarbakır Surlarını İslam'a açan büyüklerimizin yürüdüğü yoldan yürümeyi nasip etsin. İstikamet üzeri yürüyenleri Allah ödüllendirmeye devam eder. Dünyanın üç kuruş menfaatine gönlümüzü kaptırır, istikametten vazgeçersek ahiretimiz perişan oluyor. Allah'a ihanet eden herkese ihanet eder. Çünkü Allah'ın dışında kimse her halimizi görmüyor. Sadece her halimizi gören Allah'tır. Kalp istikamet üzerine olmalı. Allah'ın sevgisinin olması gereken yere başkasının sevgisi dolmayacaktır." ifadesini kullandı.

İşliyen, kursaktan geçen her bir lokmanın helal olmasının önemini işaret etti.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen İşliyen şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'in yolu yolumuz oldukça, ağzından yalan çıkmayan, kursağından haram geçmeyen, harama bakmayan, onun gibi kalbi imanla dolu ve ibadetinden taviz vermeyen insanlar oldukça inşallah akıbetimiz de peygamberler, şehitler ve sahabelerle birlikte olacaktır. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise kentte Hz. Muhammed'in ahlakının anlatılacağı güzel bir programda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Su, "İnancımızı en güzel şekilde yaşamak için Peygamber Efendimiz'in örnekliğini en iyi şekilde anlayıp hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. İnsan sevdiği insanı taklit eder, onun yaptığını yapar. Allah Peygamber Efendimiz'e hakiki bir ümmet olacak kullarından eylesin." dedi.

Konferansa Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile​​​​​​​ halk katıldı.