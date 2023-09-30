Diyarbakır'da sağlıklı yaşam için etkinlik yapıldı

Diyarbakır'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yenişehir Belediyesince, vatandaşları sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Fabrika Mahallesi Yeşil Kuşak Yolunda "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Pedal Çevir" etkinliği gerçekleştirildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, amaçlarının gençleri spora teşvik etmek olduğunu belirtti.

Beşikci, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz ve geleceğimizin de sağlıklı olmasını istiyoruz. Avrupa Spor Haftası kapsamında tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşam için bisikletleri ile pedal çevirmeye davet ettik, buradaki en büyük amacımız önce gençlerimizi spora teşvik etmek ardından vatandaşlarımızda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak."