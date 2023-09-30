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        Restore edilen Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı

        Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır Şubesinin bağışlarla restore ettirdiği Süryani Kızlar Mektebi, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:15
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        Restore edilen Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı
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        Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır Şubesinin bağışlarla restore ettirdiği Süryani Kızlar Mektebi, kültür ve sanat evi olarak hizmet verecek.

        Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan ve DİTAV Diyarbakır Şubesi tarafından 2 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında restore edilerek Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürülen, geçmişte Süryani Kızlar Mektebi olarak kullanılan Meryem Ana Kilisesi'ne ait tarihi yapının açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

        DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Erhan Akalınlar, açılışta yaptığı konuşmada, Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi'ni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yıkılan evin restore edilerek Diyarbakır halkının hizmetini sunulduğunu aktaran Akalınlar, şunları kaydetti:

        "Bu bağışlarla olmuştur. Diyarbakır'da kültürel faaliyetleri bu evde sürdüreceğiz. Bir ticari gayesi olmayacaktır. Sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmemiz mutlu ediyor. Biz yaptık sizler de yapın. Paramız yok demeyin. Gönüllü insanlarımız desteklerini sunar. Yapının güzel olduğunu herkes konuşuyor."

        DİTAV Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Şeyhmus Diken de kültür evinin ticari bir mekan olmayacağını bildirdi.

        Diken, "Diyarbakır kültür evini daha çok kültür sanat eksenli gastronomi, edebiyat, dil, görsel sanatlar, tiyatro ve sinema atölyeleri üzerine tasarladık. Bu mekan kentteki sivil toplum kuruluşlarının bu atölyelerindeki faaliyetleri için de açık olacak." ifadelerini kullandı.

        Mari Zoklu ise çocukluğunun kültür ve sanat evine dönüştürülen yapıda geçtiğini, açılış için ABD'den geldiğini aktararak "Evimi görünce çok sevindim ve ağladım. Teşekkür ediyorum, herkesin eline sağlık." dedi.

        Açılışa, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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