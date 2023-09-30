Diyarbakır'da "Hevsel Şenliği" düzenlendi

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde "Hevsel Şenliği" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Gastro İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte katılımcılara Hevsel Bahçeleri'nde yetişen ürünlerle yapılan yöresel lezzetler ikram edildi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, birçok medeniyetin izlerini barındırdığını söyledi.

Temel amaçlarının gastronomide geçmişteki tatları bugünlere taşımak olduğunu belirten Kaya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde gastronomi ve müzik etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Bu şenliğin bölgeyle ilgili yaptıkları gastronomi çalışmalarının parçası olduğunu dile getiren Kaya, şöyle dedi:

"Coğrafi işaretlerimizi alıyoruz, gastro inovasyon ile ilgili şefleri getiriyoruz. Geçen hafta coğrafi işaret aldığımız Boğazkere üzümünü kırsaldaki bağlarda tanıtarak peynir ve üzümün yolculuğunu anlattık. Hevsel Bahçeleri, özellikle endemik bitkilerin olduğu bir bölge. Bugün burada da o endemik bitkilerden elde ettiğimiz ve coğrafi işaretini aldığımız veya çalışmasını yaptığımız ürünleri insanlarımıza müzikle birlikte sunuyoruz."

Kaya, çalışmalarının devam edeceğini, birçok etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.