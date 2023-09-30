Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Hevsel Şenliği" düzenlendi

        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde "Hevsel Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:12 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Hevsel Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır’da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde "Hevsel Şenliği" gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Gastro İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte katılımcılara Hevsel Bahçeleri'nde yetişen ürünlerle yapılan yöresel lezzetler ikram edildi.

        DTSO Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, birçok medeniyetin izlerini barındırdığını söyledi.

        Temel amaçlarının gastronomide geçmişteki tatları bugünlere taşımak olduğunu belirten Kaya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde gastronomi ve müzik etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

        Bu şenliğin bölgeyle ilgili yaptıkları gastronomi çalışmalarının parçası olduğunu dile getiren Kaya, şöyle dedi:

        "Coğrafi işaretlerimizi alıyoruz, gastro inovasyon ile ilgili şefleri getiriyoruz. Geçen hafta coğrafi işaret aldığımız Boğazkere üzümünü kırsaldaki bağlarda tanıtarak peynir ve üzümün yolculuğunu anlattık. Hevsel Bahçeleri, özellikle endemik bitkilerin olduğu bir bölge. Bugün burada da o endemik bitkilerden elde ettiğimiz ve coğrafi işaretini aldığımız veya çalışmasını yaptığımız ürünleri insanlarımıza müzikle birlikte sunuyoruz."

        Kaya, çalışmalarının devam edeceğini, birçok etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Restore edilen Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı
        Restore edilen Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı
        Yapıcıoğlu: İslam alemi, 200 yıldır Batı´nın zihinsel, kültürel ve fiili ta...
        Yapıcıoğlu: İslam alemi, 200 yıldır Batı´nın zihinsel, kültürel ve fiili ta...
        Diyarbakır'da düzenlenen "8. Alimler Buluşması" başladı
        Diyarbakır'da düzenlenen "8. Alimler Buluşması" başladı
        Diyarbakır'da sağlıklı yaşam için etkinlik yapıldı
        Diyarbakır'da sağlıklı yaşam için etkinlik yapıldı
        Kırsalda kurulan fıstık işleme tesisi üreticinin yükünü hafifletti
        Kırsalda kurulan fıstık işleme tesisi üreticinin yükünü hafifletti
        Kiralık daire bulamayınca sokakta kalan aile, misafirhaneye yerleştirildi
        Kiralık daire bulamayınca sokakta kalan aile, misafirhaneye yerleştirildi