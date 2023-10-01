Diyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir sağlık ocağından farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir sağlık ocağından farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehit Ali Gaffar Okkan Aile Sağlık Ocağı'ndan 6-7 ve 27 Eylül'de hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 130 saatlik görüntü kaydını izleyerek hırsızlık şüphelilerinin M.Ş.Ö ve R.Y. olduğunu belirledi.

Yapılan takip sonucu şüphelilerin hırsızlık için sağlık ocağına tekrar gireceği bilgisine ulaşan ekipler, 28 Eylül'de aynı adrese hırsızlık yapmak için giren zanlıları suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda M.Y. de yakalandı. B.E'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

5 hırsızlık olayına karıştıklarını tespit edilen M.Ş.Ö, R.Y ve M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın aldığı iddiasıyla R.T. hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, iki hırsızlık zanlısı sağlık ocağının bulunduğu mevkide yürürken görünüyor.