Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bağ bozumu şenliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen bağ bozumu şenliğinde dengbejler, "stran" adı verilen türküleri seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bağ bozumu şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen bağ bozumu şenliğinde dengbejler, "stran" adı verilen türküleri seslendirdi.

        Silvan Kültür Sanat Derneğince, Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, imece usulüyle köylülerce hasat edilen üzümlerin suyu çıkarıldı.

        Odun ateşinde kaynatılan üzüm suyundan cevizli sucukların yanı sıra pestil yapıldı.

        Etkinlik kapsamında kurulan "dengbej divanı"nda dinleti sunan dengbejler, "stran" adı verilen türküler seslendirdi.

        Silvan Kültür Sanat Derneği Başkanı Mehmet Aktarlı, yaptığı açıklamada, yörede bulunan yaklaşık 90 köyde bağcılık yapıldığını belirtti.

        Yüzyıllardır geleneksel olarak yapılan bağcılığı geliştirmek, tanıtmak ve festival haline dönüştürmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Aktarlı, özellikle kooperatifleşmek için etkinliğe katılan muhtarların bulunduğunu vurgulayarak, katılımdan memnun olduklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        2 gol 1 iptal var
        2 gol 1 iptal var
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen genç gözaltın...
        Diyarbakır'da babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen genç gözaltın...
        Diyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutukl...
        Diyarbakır'da sağlık ocağından hırsızlık yapılmasına ilişkin 3 zanlı tutukl...
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
        Türk Kızılay Sur Şubesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
        15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü
        15 yaşındaki çocuk, uyuyan babasını başından vurarak öldürdü
        Düğün salonuna girerken silahlı saldırıda yaralanan damat, 25 gün sonra evl...
        Düğün salonuna girerken silahlı saldırıda yaralanan damat, 25 gün sonra evl...
        Diyarbakır´da 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo esra...
        Diyarbakır´da 350 bin 620 kök Hint keneviri ve skunk bitkisi, 121 kilo esra...