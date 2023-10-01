Diyarbakır'da bağ bozumu şenliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen bağ bozumu şenliğinde dengbejler, "stran" adı verilen türküleri seslendirdi.

Silvan Kültür Sanat Derneğince, Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, imece usulüyle köylülerce hasat edilen üzümlerin suyu çıkarıldı.

Odun ateşinde kaynatılan üzüm suyundan cevizli sucukların yanı sıra pestil yapıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan "dengbej divanı"nda dinleti sunan dengbejler, "stran" adı verilen türküler seslendirdi.

Silvan Kültür Sanat Derneği Başkanı Mehmet Aktarlı, yaptığı açıklamada, yörede bulunan yaklaşık 90 köyde bağcılık yapıldığını belirtti.

Yüzyıllardır geleneksel olarak yapılan bağcılığı geliştirmek, tanıtmak ve festival haline dönüştürmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Aktarlı, özellikle kooperatifleşmek için etkinliğe katılan muhtarların bulunduğunu vurgulayarak, katılımdan memnun olduklarını dile getirdi.