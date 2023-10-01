Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar için konser verildi

Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklara yönelik konser düzenlendi.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından "Veli Buluşması" programı kapsamında bir otelde düzenlenen etkinliğe özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri katıldı.

12. sınıfta okuyan özel gereksinimli çocukların staj imkanı da bulduğu otelde, ailelerin çocuklarının çalışma ortamını görmesi de sağlandı.

Sanatçı Bedri Ayseli ve okul bünyesinde oluşturulan "Özel Sesler Korusu" tarafından davetlilere konser verildi.

Etkinliğe oğluyla katılan Mehdi Sümerli, etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Sümerli, "Bu çocukların önünü açmak lazım. Önleri açılınca çok güzel işler başardıklarına şahit oluyoruz. Çok güzel bir etkinlik, anne ve babalar çocuklarıyla mutlu ve neşe içerisinde. Benim de çocuğum burada hep birlikte eğleniyoruz." dedi.

Merve Aslan ise çocuğu için etkinliğe katıldığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.