Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.10.2023 - 22:45 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:45 facebook

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