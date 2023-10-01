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        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı

        Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:45 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:45
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        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı
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        Diyarbakır'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

        F.A. merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir iş yerine tabancayla ateş açtı.

        Bu sırada iş yerinin önünden geçen M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı anne ve kızı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede inceleme yapan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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