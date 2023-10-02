Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 57 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 57 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 16'sı adli makamlarca aranan 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan kontrollerde, yaklaşık 2 gram eroin, 90 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 290 mermi, 62 fişek, 580 paket tütün mamulü ve 4 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
        Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
        Şiddet uyguladığı için babasını öldürmüş; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Şiddet uyguladığı için babasını öldürmüş; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Diyarbakır'da araçlardan hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalan...
        Diyarbakır'da araçlardan hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalan...
        Yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
        Yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
        Bismil'de 'Huzur asayiş' uygulamalarında 25 tutuklama
        Bismil'de 'Huzur asayiş' uygulamalarında 25 tutuklama
        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve...
        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve...