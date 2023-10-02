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        Diyarbakır'da Uluslararası Tarımsal Su Yönetimi Sürdürülebilirliği ve Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince "Uluslararası Tarımsal Su Yönetiminin Sürdürülebilirliği ve Dijitalleşme Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:29
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        Diyarbakır'da Uluslararası Tarımsal Su Yönetimi Sürdürülebilirliği ve Dijitalleşme Çalıştayı düzenlendi
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince "Uluslararası Tarımsal Su Yönetiminin Sürdürülebilirliği ve Dijitalleşme Çalıştayı" düzenlendi.

        Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Koordinatörlüğünde 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan çalıştayın açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, iklimlerin küresel ısınmaya bağlı değiştiğini belirtti.

        Eskiden yağmurların periyodik yağdığına, şimdi ise 6 ayda yağacak yağmurun bir günde düştüğüne işaret eden Su, "Bir taraftan buzullar eriyor, dünya iklimi değişiyor. Tüm bu gelişmeler dünyamızda suyun önemini her geçen gün biraz daha artırıyor." dedi.

        Türkiye'nin, suyu az olan ülkelerden biri olduğunu ve suyun kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Su, "Suyu dikkatli kullanmak gerekiyor. Tarımda sürdürülebilirlik için suyun dikkatli kullanımı gerekiyor. Bunun için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programda, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da birer konuşma yaptı.

        Çalıştaya, ABD, Avustralya, İspanya, İsrail, Cezayir, Azerbaycan, Romanya, Güney Afrika, Gana, Umman, Zimbabwe, Tunus, Makedonya, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan, Kolombiya, İran, Irak, Almanya ve Kanada'dan da akademisyenler katıldı.

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