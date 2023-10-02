Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Fıstık Hasadı Bahçe Günü etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Fıstık Hasadı Bahçe Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Fıstık Hasadı Bahçe Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Fıstık Hasadı Bahçe Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kırsal Kurtoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fıstık hasadı yaptı, bahçe sahibi ve bahçede çalışanlarla bir süre sohbet etti.

        Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, özellikle sert kabuklu meyveler olmak üzere tarımsal alanda kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiftçi, fıstık üreticilerine 2 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak 328 bin fide ve aşı desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Üreticilerin bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, fıstık üreticilerine desteklerin devam edeceğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kırsaldaki çiftçiye malzeme desteği
        Diyarbakır'da kırsaldaki çiftçiye malzeme desteği
        Diyarbakır'da Uluslararası Tarımsal Su Yönetimi Sürdürülebilirliği ve Dijit...
        Diyarbakır'da Uluslararası Tarımsal Su Yönetimi Sürdürülebilirliği ve Dijit...
        Diyarbakır'da 11 kurumdan 161 personelin katılımıyla "acil durum" tatbikatı...
        Diyarbakır'da 11 kurumdan 161 personelin katılımıyla "acil durum" tatbikatı...
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
        Diyarbakır'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı
        Şiddet uyguladığı için babasını öldürmüş; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Şiddet uyguladığı için babasını öldürmüş; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı