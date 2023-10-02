Dicle Üniversitesi Hastanelerine yeni içme suyu hattı döşenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Hastanelerine 2 bin 50 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşeyecek.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara altyapı ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda projeler yürüten DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi kampüs yerleşkesinde yer alan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Kardiyoloji, Çocuk ve Onkoloji Hastanesine yeni içme suyu hattı döşeyecek.

Dicle Üniversitesi kampüsünde hattın geçeceği yerlerde inceleme yapan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hastanelerin ihtiyacı olan temiz su bağlantılarının sağlanması için gerekli etüt çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Tutşi, şunları kaydetti:

"DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak gelişen ve büyüyen şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak için proje üretmeye devam ediyoruz. Yeni yapacağımız çalışma kapsamında artan ihtiyaçlara cevap vermek için Dicle Üniversitesi Hastanelerine 2 bin 50 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyeceğiz. Bu sayede hastanelerin temiz ve kaliteli içme suyunu güçlendirmiş olacağız. Projenin hayırlı olmasını diliyorum."