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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:54
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce 25 Eylül -1 Ekim arasında kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda, 3,98 gram metamfetamin, 2,30 gram kubar esrar, 0,61 gram eroin, gümrük kaçağı 17 bin 279 paket sigara, 869 puro, 7 bin 646 silah parçası, 175 muhtelif emtia, 13 cep telefonu, 392 cep telefonu aksesuarı, 154 elektronik emtia, 24 kilogram çay, 52 şişe içki, 19 kilogram kaçak tütün, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan yakalanan 32 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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