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        Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısının görüntüsü güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik düzenlenen, yoldan geçen anne ve kızının yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:50
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        Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısının görüntüsü güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik düzenlenen, yoldan geçen anne ve kızının yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde F.A'nın dün bir iş yerine tabancayla ateş açması sonucu iş yeri önünden geçen M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A'nın yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Şüpheli F.A'nın görüntüsü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, etrafına bakarak saldırıyı gerçekleştireceği yöne doğru ilerleyen zanlının bir süre sonra koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Diyarbakır'da, F.A. dün merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açmış, saldırı sırasında iş yeri önünden geçen anne M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A. yaralanmıştı.

        Anne ve kızı ambulansla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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