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        Diyarbakır'da 202 kilogram esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 202 kilogram esrar ve 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:29
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        Diyarbakır'da 202 kilogram esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 202 kilogram esrar ve 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Akçabudak ve Çağdaş mahalleleri kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda 3 noktada 202 kilogram kubar esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

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