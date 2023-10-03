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        Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan yol asfaltlandı

        Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yol asfaltlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:44
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        Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan yol asfaltlandı
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        Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yol asfaltlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar Mahallesi'ndeki 1234. Sokak'ta yol çalışması yapıldı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yoluna bağlanan yola 330 ton asfalt döküldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeyi yaptıkları hizmetlerle güzelleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "İnşallah, bu bölgemiz gelecekte Diyarbakır'ın gururla dile getirilen yüzü olacak." ifadesini kullandı.

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