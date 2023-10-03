Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği Bağlar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı.

Bağlar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fatih Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Beyoğlu, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.