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        Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

        Bağlar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:45
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        Bağlar Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
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        Bağlar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fatih Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların ailelerini ziyaret etti.

        Ailelerle sohbet eden Beyoğlu, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

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