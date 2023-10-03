Diyarbakır'da kadınlara moda tasarım teknolojisi eğitimi veriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (DİSMEK) kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren DİSMEK, kalifiye eleman yetiştirmek ve vatandaşların çalışma hayatına katılmasını sağlamak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor.

DİSMEK bünyesinde Diyarbakır'da açılan ilk ve tek kurs olan Moda Tasarım Teknolojisi Kursu, kentteki tekstil atölyelerinin ihtiyacı olan modelistler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kursiyerler eğitmenleri eşliğinde tasarlayıp dikimini gerçekleştirdiği ürünleri Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde sergiledi.

Moda Tasarım Teknolojisi kursu eğitmeni Birsel Alev, kursiyerlerin amacının meslek edinmek olduğunu belirtti.

Hazır giyim sektöründe tekstil firmalarına çalışabilecek tasarım ve modelist yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Alev, iki yıldır kursta eğitim verdiklerini ve yaklaşık 60 kursiyerin usta öğreticilik belgesini aldığını ifade etti.

Alev, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız ürünler önce çizim ve tasarım üzerine hazırlanmakta daha sonra hem teoride hem pratikte kalıpları gösteriyoruz. Onlar biçilip dikilip hazırlanıyor. Şu anda defileye sunacağımız 12 kıyafetimiz hazır."

Kursiyerlerden Azra Sürer de Cemilpaşa Konağı'nda ürünlerini sergilediklerini, etkinliğin güzel geçtiğini aktardı.

İyi bir eğitim aldığını anlatan kursiyer Birsen Aydın ise kendini geliştirmek ve verdikleri emeğin karşılığını almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlerden Tuana Kader Kocakaya, kursa başlamasının amacının farklı tasarımlar yapmak, yeni kıyafetler ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.